Київрада звернеться до МЗС для розірвання договорів оренди землі із Посольством РФ

“Київрада буде приймати рішення, враховуючи думку МЗС. Зараз ми звернемося до МЗС, отримаємо позицію їхню з цього приводу. Після цього проведемо юридичну експертизу, чи це можливо зробити в принципі, і у випадку, якщо і МЗС і юристи схвалять такий проект рішення, він тільки тоді може бути розглянутий на пленарному засіданням міської ради. Тільки розглянуте, і не факт, що прийняте”, — зазначив В.Прокопів.

Як повідомляв УНН, у Київраді хочуть розірвати три договори оренди землі із Посольством РФ в Україні.