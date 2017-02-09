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Київрада звернеться до МЗС для розірвання договорів оренди землі із Посольством РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Київська міська рада звернеться до Міністерства закордонних справ для того, щоб отримати позицію щодо проекту рішення про розірвання трьох договорів оренди землі із Посольством Російської Федерації в Україні. Про це у коментарі УНН повідомив секретар Київської міської ради Володимир Прокопів.

Київрада звернеться до МЗС для розірвання договорів оренди землі із Посольством РФ

“Київрада буде приймати рішення, враховуючи думку МЗС. Зараз ми звернемося до МЗС, отримаємо позицію їхню з цього приводу. Після цього проведемо юридичну експертизу, чи це можливо зробити в принципі, і у випадку, якщо і МЗС і юристи схвалять такий проект рішення, він тільки тоді може бути розглянутий на пленарному засіданням міської ради. Тільки розглянуте, і не факт, що прийняте”, — зазначив В.Прокопів.

Як повідомляв УНН, у Київраді хочуть розірвати три договори оренди землі із Посольством РФ в Україні.

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