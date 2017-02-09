Киевсовет обратится в МИД для расторжения договоров аренды земли с Посольством РФ

"Киевсовет будет принимать решение, учитывая мнение МИД. Сейчас мы обратимся в МИД, получим позицию их по этому поводу. После этого проведем юридическую экспертизу, возможно ли это сделать в принципе, и в случае, если и МИД и юристы одобрят такой проект решения, он только тогда может быть рассмотрен на пленарном заседании городского совета. Только рассмотрен, и не факт, что принято", - отметил В.Прокопов.

Как сообщал УНН, в Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земли с Посольством РФ в Украине.