Киевсовет обратится в МИД для расторжения договоров аренды земли с Посольством РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Киевский городской совет обратится в Министерство иностранных дел для того, чтобы получить позицию по проекту решения о расторжении трех договоров аренды земли с Посольством Российской Федерации в Украине. Об этом в комментарии УНН сообщил секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопов.
"Киевсовет будет принимать решение, учитывая мнение МИД. Сейчас мы обратимся в МИД, получим позицию их по этому поводу. После этого проведем юридическую экспертизу, возможно ли это сделать в принципе, и в случае, если и МИД и юристы одобрят такой проект решения, он только тогда может быть рассмотрен на пленарном заседании городского совета. Только рассмотрен, и не факт, что принято", - отметил В.Прокопов.
Как сообщал УНН, в Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земли с Посольством РФ в Украине.