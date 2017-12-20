Київрада проголосувала за облаштування в Києві більше 20 нових зелених зон

"Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про облаштування у столиці 21-го нового сквера", - йдеться у повідомленні.

Нові зелені зони облаштують на наступними адресами:

• на вул. Космонавта Волкова, 22 у Деснянському районі;

• на перетині вул. Маршала Жукова, 20 та просп. Лісового, 31 у Деснянському районі;

• на вул. Анни Ахматової, 23 у Дарницькому районі;

• на вул. Щусєва між будинками 8, 10, 10А, 12 у Шевченківському районі;

• на пров. Татарському, 2 у Шевченківському районі;

• на бульв. Тараса Шевченка, 6 у Шевченківському районі;

• на вул. Сім’ї Хохлових між будинками 4, 6а, 6б у Шевченківському районі;

• на вул. Академіка Туполєва між будинками 11д, 15а та 15б у Святошинському районі;

• на вул. Академіка Туполєва між будинками 11 та 11а у Святошинському районі;

• на б-рі Вернадського між будинками 63-А та 71-А у Святошинському районі;

• на б-рі Вернадського між будинками 59 та будинками 2, 4 та на вул. Доброхотова у Святошинському районі

• на б-рі Вернадського вздовж будинків 81 та 85 у Святошинському районі;

• на вул. Семашка біля будинків 8-А та 10 у Святошинському районі;

• на вул. Чорнобильській біля будинку 3 у Святошинському районі;

• на вул. Малишка, 19 в Дніпровському районі;

• на вул. Авіаконструктора Антонова, 13 у Солом’янському районі;

• на вул. Соціалістичній між будинками №№ 2/4 та 6 та будинком № 7 по вул. Авіаконструктора Антонова у Солом’янському районі;

• на вул. Олексіївській між будинками №№ 2 та 4 у Солом’янському районі;

• на вул. Академіка Туполева між будинками №№ 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 18, 18а, 18б у Шевченківському районі;

• на вул. Данила Щербаківського між будинками №№ 49, 49а, 49б, 49в, 51, 51а у Шевченківському районі;

• на вул. Архітектора Вербицького, 11 у Дарницькому районі.

Окрім того, депутати надали статус ландшафтного заказника земельним ділянкам, що розташовані навколо озера Радунка у Дніпровському районі столиці.