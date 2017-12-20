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Киевсовет проголосовал за обустройство в Киеве более 20 новых зеленых зон

Киев • УНН

 • 9601 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Киевсовет проголосовал за обустройство в Киеве более двух десятков новых зеленых зон. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета, передает УНН.

Киевсовет проголосовал за обустройство в Киеве более 20 новых зеленых зон

"Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение об обустройстве в столице 21-го нового сквера", - говорится в сообщении.

Новые зеленые зоны обустроят на следующим адресам:
• на ул. Космонавта Волкова, 22 в Деснянском районе;
• на пересечении ул. Маршала Жукова, 20 и ул. Лесного, 31 в Деснянском районе;
• на ул. Анны Ахматовой, 23 в Дарницком районе;
• на ул. Щусева между домами 8, 10, 10А, 12 в Шевченковском районе;
• на ул. Татарском, 2 в Шевченковском районе;
• на ул. Тараса Шевченко, 6 в Шевченковском районе;
• на ул. Семьи Хохловых между домами 4, 6а, 6б в Шевченковском районе;
• на ул. Академика Туполева между домами 11д, 15а и 15б в Святошинском районе;
• на ул. Академика Туполева между домами 11 и 11а в Святошинском районе;
• на б-ре ​​Вернадского между домами 63-А и 71-А в Святошинском районе;
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• на ул. Чернобыльской у дома 3 в Святошинском районе;
• на ул. Малышко, 19 в Днепровском районе;
• на ул. Авиаконструктора Антонова, 13 в Соломенском районе;
• на ул. Социалистической между домами №№ 2/4 и 6 и домом № 7 по ул. Авиаконструктора Антонова в Соломенском районе;
• на ул. Алексеевской между домами №№ 2 и 4 в Соломенском районе;
• на ул. Академика Туполева между домами №№ 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 18, 18а, 18б в Шевченковском районе;
• на ул. Данила Щербакивского между домами №№ 49, 49а, 49б, 49в, 51, 51а в Шевченковском районе;
• на ул. Архитектора Вербицкого, 11 в Дарницком районе.

Кроме того, депутаты предоставили статус ландшафтного заказника земельным участкам, которые расположены вокруг озера Радунка в Днепровском районе столицы.

 

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