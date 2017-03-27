Київрада продовжила період переоформлення картки киянина

Таким чином, власники картки, які не встигли її замінити, мають додатково вісім місяців для переоформлення, при цьому не втрачаючи пільги на проїзд у громадському транспорті.

В прес-службі нагадали, що на період переоформлення картки представники пільгових категорій можуть користуватися оригіналами посвідчень для безоплатного проїзду у міському транспорті.

Нагадаємо, що в лютому цього року у Київській міській державній адміністрації почали розробляти ідею створення віртуальної картки киянина, скористатися наявними можливостями якої можна буде за допомогою смартфону.