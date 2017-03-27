Київрада продовжила період переоформлення картки киянина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Київська міська рада внесла зміни до міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам”, згідно з якими термін користування карткою киянина продовжено до 1 грудня 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу київського метрополітену.
Таким чином, власники картки, які не встигли її замінити, мають додатково вісім місяців для переоформлення, при цьому не втрачаючи пільги на проїзд у громадському транспорті.
В прес-службі нагадали, що на період переоформлення картки представники пільгових категорій можуть користуватися оригіналами посвідчень для безоплатного проїзду у міському транспорті.
Нагадаємо, що в лютому цього року у Київській міській державній адміністрації почали розробляти ідею створення віртуальної картки киянина, скористатися наявними можливостями якої можна буде за допомогою смартфону.