Киевсовет продлил период переоформления карточки киевлянина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам ", согласно которым срок пользования карточкой киевлянина продлен до 1 декабря 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.
Таким образом, владельцы карточки, которые не успели ее заменить, имеют дополнительно восемь месяцев для переоформления, при этом не теряя льготы на проезд в общественном транспорте.
В пресс-службе напомнили, что в период переоформления карточки представители льготных категорий могут пользоваться оригиналами свидетельств для бесплатного проезда в городском транспорте.
Напомним, что в феврале этого года в Киевской городской государственной администрации начали разрабатывать идею создания виртуальной карточки киевлянина , использовать возможности которой можно будет с помощью смартфона.