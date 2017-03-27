Киевсовет продлил период переоформления карточки киевлянина

Таким образом, владельцы карточки, которые не успели ее заменить, имеют дополнительно восемь месяцев для переоформления, при этом не теряя льготы на проезд в общественном транспорте.

В пресс-службе напомнили, что в период переоформления карточки представители льготных категорий могут пользоваться оригиналами свидетельств для бесплатного проезда в городском транспорте.

Напомним, что в феврале этого года в Киевской городской государственной администрации начали разрабатывать идею создания виртуальной карточки киевлянина , использовать возможности которой можно будет с помощью смартфона.