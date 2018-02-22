Київрада перейменувала Московський міст і кілька столичних вулиць
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Київрада на пленарному засіданні підтримала перейменування кількох столичних вулиць, а також Московського мосту. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН.
Зокрема перейменовано:
- вулицю Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника у Печерському районі;
- вулицю Кіровоградську в Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Володимира Брожка;
- міст Московський міст на Північний міст в Оболонському районі Києва;
- провулок Панфіловців на провулок Йова Борецького у Печерському районі.
Також перейменовано вулицю Ванди Василевської у Шевченківському районі на вулицю Богдана Гаврилишина.
Крім того, депутати повернули історичні назви Комсомольському масиву та мікрорайону Чапаївка. Тепер вони називатимуться “Північно-Броварський” масив та мікрорайон “Віта-Литовська”. Також вулиці Сєдовців у Печерському районі повернуто історичну назву — Омелютинська.
Окрім того, депутати Київради сьогодні уточнили назви деяких провулків та вулиць, аби привести їхні назви відповідно до вимог українського правопису:
провулок Овражний — провулок Яровий (Солом’янський район);
вулиця Огуречна — вулиця Огіркова (Подільський район);
вулиця Охотська — вулиця Мисливська (Голосіївський район);
провулок Охотський — провулок Мисливський (Голосіївський район);
вулиця Лагерна — вулиця Табірна (Шевченківський район);
вулиця Молдавська — вулиця Молдовська (Шевченківський район);
провулок Іпсилантієвський — провулок Іпсилантіївський (Печерський район);
провулок Бутишев — провулок Бутишів (Печерський район);
провулок Микильський — провулок Микільській (Печерський район).
Нагадаємо, 8 лютого Київська міська рада прийняла рішення про найменування 8 нових вулиць Подільського району.