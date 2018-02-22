Киевсовет переименовал Московский мост и несколько столичных улиц

Переименовано:

- улицу Анри Барбюса на улицу Василия Тютюнника в Печерском районе;

- улицу Кировоградскую в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Владимира Брожки;

- мост Московский мост на Северный мост в Оболонском районе Киева;

- переулок Панфиловцев на переулок Иова Борецкого в Печерском районе.

Также переименована улица Ванды Василевской в ​​Шевченковском районе на улицу Богдана Гаврилишина.

Кроме того, депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская". Также улице Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название - Омелютинская.

Кроме того, депутаты Киевсовета сегодня уточнили названия некоторых переулков и улиц, чтобы привести их названия в соответствии с требованиями украинского правописания:

переулок Овражний (укр.) - переулок Яровий (укр.) (Соломенский район);

улица Огуречна (укр.) - улица Огіркова (укр.) (Подольский район)

улица Охотська (укр.) - улица Мисливська (укр.) (Голосеевский район)

переулок Охотский (укр.) - переулок Охотничий (укр.) (Голосеевский район)

улица Лагерна (укр.) - улица Табірна (укр.) (Шевченковский район)

улица Молдавська (укр.) - улица Молдовська (укр.) (Шевченковский район)

переулок Іпсилантієвський (укр.) - переулок Іпсилантіївський (укр.) (Печерский район)

переулок Бутишев (укр.) - переулок Бутишів (укр.) (Печерский район)

переулок Микильський (укр.) - переулок Микільській (укр.) (Печерский район).

Напомним, 8 февраля Киевский городской совет принял решение о наименовании 8 новых улиц Подольского района.