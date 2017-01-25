Київрада не може застосовувати санкції проти тих, хто торгує алкоголем вночі - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Київська міська рада наразі не має прямих санкцій для впливу на підприємців у разі продажу ними алкоголю у нічний час. Про це в коментарі УНН зазначив депутат Київради Владислав Михайленко.
“Зараз міські ради прямих санкцій для впливу на підприємців у випадку порушення їхніх рішень не мають. Можна застосовувати тільки якісь засоби публічного впливу, якісь господарські речі пов’язані з діяльністю міських рад. Тобто, якщо людина торгує алкоголем, міська рада вирішила, що вона не має торгувати, прийти до такого недобросовісного підприємця і накласти на нього штраф або забрати в нього ліцензію міська рада не може”, — зазначив депутат.
Крім того, він повідомив, що наразі ведеться робота на законодавчому рівні для того, щоб міська влада мала важелі впливу на приватних підприємців у даному випадку.
“Ведемо роботу на законодавчому рівні для того, щоб органи міської влади, міські ради, мали певні важелі, прямі санкції, які вони можуть накладати на підприємців. Це, можливо, відкликання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем чи накладення певних штрафних санкцій”, — повідомив В.Михайленко.
Як повідомляв УНН, 22 вересня депутати Київради прийняли рішення про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в столиці.