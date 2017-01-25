Киевсовет не может применять санкции против тех, кто торгует алкоголем ночью - депутат

"Сейчас городские советы не имеют прямых санкций для влияния на предпринимателей в случае нарушений их решений. Можно применять только какие-то средства публичного влияния, какие-то хозяйственные вещи связанные с деятельностью городских советов. То есть, если человек торгует алкоголем а городской совет решил, что он не может торговать, прийти к такому недобросовестному предпринимателю и наложить на него штраф или забрать у него лицензию городской совет не может", - отметил депутат.

Кроме того, он сообщил, что сейчас ведется работа на законодательном уровне для того, чтобы власть имела рычаги воздействия на частных предпринимателей в данном случае.

"Ведем работу на законодательном уровне для того, чтобы органы городской власти, городские советы, имели определенные рычаги, прямые санкции, которые они могут накладывать на предпринимателей. Это, возможно, отзыв лицензии на право розничной торговли алкоголем или наложение определенных штрафных санкций", - сообщил В.Михайленко.

Как сообщал УНН, 22 сентября депутаты Киевсовета приняли решение об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в столице.