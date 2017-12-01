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"Київміськбуд" завершив виплату дивідендів за 2016 рік

"Київміськбуд" завершив виплату дивідендів за 2016 рік

Київ • УНН

 • 10304 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” завершила виплату дивідендів акціонерам компанії за 2016 рік. Відповідно до рішення, ухваленого під час Загальних зборів у квітні поточного року, акціонерам було нараховано 34,9 млн грн.

За словами голови правління — президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра, місто, як мажоритарний акціонер, отримало більшу частину суми.

“Станом на сьогодні компанія остаточно завершила виплату дивідендів. Зважаючи, що 80% акцій компанії належать громаді столиці, до бюджету Києва було перераховано 27,9 млн грн. Решту від суми, традиційно, отримали фізичні особи, які є утримувачами акцій компанії. Маю зазначити, що „Київміськбуд“ залишається єдиним підприємством столиці, яке щорічно, не зважаючи на будь-які обставини та ситуації, сплачує дивіденди. Таким чином, компанія не лише підтримує фінансову стабільність Києва, а й вносить свою частину у розвиток міста”, — зазначив І.Кушнір.

Українські Національні Новини

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