"Киевгорстрой" завершил выплату дивидендов за 2016 год

По словам председателя правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, город, как мажоритарный акционер, получил большую часть суммы.

“По состоянию на сегодня компания окончательно завершила выплату дивидендов. Учитывая, что 80% акций компании принадлежат общине столицы, в бюджет Киева было перечислено 27,9 млн грн. Остальные суммы, традиционно, получили физические лица, являющиеся держателями акций компании. Должен отметить, что „Киевгорстрой“ остается единственным предприятием столицы, ежегодно, несмотря на любые обстоятельства и ситуации, выплачивающая дивиденды. Таким образом, компания не только поддерживает финансовую стабильность Киева, но и вносит свою часть в развитие города”, - отметил И.Кушнир.