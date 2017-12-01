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"Киевгорстрой" завершил выплату дивидендов за 2016 год

"Киевгорстрой" завершил выплату дивидендов за 2016 год

Киев  •  УНН

 • 10303 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" завершила выплату дивидендов акционерам компании за 2016 год. Согласно решению, принятому во время Общего собрания в апреле текущего года, акционерам было начислено 34,9 млн грн.

По словам председателя правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, город, как мажоритарный акционер, получил большую часть суммы.

“По состоянию на сегодня компания окончательно завершила выплату дивидендов. Учитывая, что 80% акций компании принадлежат общине столицы, в бюджет Киева было перечислено 27,9 млн грн. Остальные суммы, традиционно, получили физические лица, являющиеся держателями акций компании. Должен отметить, что „Киевгорстрой“ остается единственным предприятием столицы, ежегодно, несмотря на любые обстоятельства и ситуации, выплачивающая дивиденды. Таким образом, компания не только поддерживает финансовую стабильность Киева, но и вносит свою часть в развитие города”, - отметил И.Кушнир.

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