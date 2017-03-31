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"Київміськбуд" узявся перетворити недобудований бізнес-центр у житловий будинок на Подолі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У 2017 році розпочнеться реставрація однієї із найзнаменитіших недобудов Києва - МФК Mirax Plaza на вул. Глибочицька, 43, який московська корпорація Сергія Полонського Mirax Group почала будувати в 2006 році. Реалізувати проект взявся ПАТ "ХК "Київміськбуд". Про це УНН повідомляє з посиланням на ABCnews.

Тоді йшлося про зведення на ділянці в 3 га найвищого (46 поверхів, 192 м), дорогого (вартість проекту оцінювалася в 350 млн дол.) і елітного (близько 6 тис. дол. за кв. м апартаментів станом на 2007 рік) багатофункціонального комплексу. Основну частину, близько 180 тис. кв. м з 300 тис. кв. м в цілому, повинні були займати офісні площі. Під апартаменти планувалося віддати 20 тис. кв. м, решта під торгівлю, розваги та паркінг.

Криза 2008 року і кримінальні звинувачення на адресу Сергія Полонського зупинили цей проект на рівні 11-го поверху. Після деяких фінансово-кредитних рухів і заяв про захід в проект нових власників і учасників, його публічна участь завмерла в 2010 році. З тих пір новини про проект не з'являлося, а будмайданчик перетворилася на мертву зону.

На початку березня компанія Urban Experts & Leslie Jones Architecture повідомила про те, що перемогла в конкурсі "Київміськбуду", запропонувавши кращу архітектурну ідею для багатофункціонального комплексу на вул. Глибочицька, 43. Конкурс, як повідомили у "Київміськбуді", був закритим, як і більшість конкурсів, що проводяться компанією. Участь в ньому брало сім архітектурних компаній.

У КМБ пояснили перемогу Urban Experts тим, що їх проект, на думку фахівців "Київміськбуду", виявився цікавим. "Перевага була дана більш професійному підходу до розробки концепції, а саме - комфортному проживанню мешканців, і цікавих рішень вже побудованих підпірних стін і всієї недобудови", - повідомив ABCnews віце-президент "Київміськбуду" Василь Дудуріч.

Як повідомив Віталій Бойко, будівля буде реконструйована в багатофункціональний комплекс з житловими та комерційними приміщеннями. Також, за його словами, Глибочицька буде оживлена ​​за рахунок стріт-рітейлу, кафе, ресторанів і урбанізованих зелених зон, що б це не означало.

Деякі подробиці про майбутній проект розповіли безпосередньо в "Київміськбуді". Наприклад, він буде майже вдвічі нижчим, ніж планувала свого часу Mirax Group, і акцент буде зроблений на житлових площах.

"Той проект, який раніше був запроектований Mirax, не буде реалізовуватися взагалі, оскільки така поверховість в даному мікрорайоні не потрібна зовсім. Такий "монстр" на Подолі Києву не потрібен. На даний момент наша компанія розробила альтернативний проект. За висотністю він буде не більше 25-27 поверхів, і він буде нижчим, ніж "Покровський посад" і однозначно нижче, ніж Покровський монастир", - повідомив Василь Дудуріч. Планується, що в комплексі буде близько 1500 квартир.

Будівельні роботи, як пояснив Василь Дудуріч, почнуться тільки після отримання всіх дозвільних документів, включаючи дозволу на їх ведення. Але старт продажів вже запланований орієнтовно на серпень-вересень поточного року, з чого можна зробити висновок, що до цього часу "Київміськбуд" розраховує вести на майданчику якісь роботи.

Навряд чи йдеться про те, що продавати квартири почнуть з традиційної стадії фундаменту, адже на майданчику вже є 11-поверховий недобуд. Його, як повідомили в "Київміськбуді", зносити не будуть.

"Це безвідповідально і не по-хазяйськи. Цей об'єкт буде добудований, але в іншому форматі і з іншим наповненням. Над цим працювала велика кількість архітекторів, були запропоновані різні цікаві рішення, як з цього недобуду зробити гарний об'єкт, який буде затребуваний на ринку", - пояснив Василь Дудуріч.

Правда, з 2008 року, коли будівництво було зупинено, об'єкт законсервований не був, але це не дуже вплинуло на його стан. Як повідомив Василь Дудуріч, Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій провів обстеження недобудови, були виконані повномасштабні геологічні вишукування. "Результати дослідження такі: споруда знаходиться в задовільному стані. Частково є незадовільні конструкції, які нам в процесі будівництва необхідно буде ліквідувати", - відзвітував топ-менеджер.

Вартість майбутнього житла поки не озвучується, на сайті забудовника ця інформація відсутня.

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