“Киевгорстрой” взялся превратить недостроенный бизнес-центр в жилой дом на Подоле

Тогда речь шла о возведении на участке в 3 га самого высокого (46 этажей, 192 м), дорогого (стоимость проекта оценивалась в 350 млн долл.) и элитного (около 6 тыс. долл. за кв. м апартаментов по состоянию на 2007 год) многофункционального комплекса. Основную часть, около 180 тыс. кв. м из 300 тыс. кв. м в целом, должны были занимать офисные площади. Под апартаменты планировалось отдать 20 тыс. кв. м, остальное под торговлю, развлечения и паркинг.

Кризис 2008 года и уголовные обвинения в адрес Сергея Полонского остановили этот проект на уровне 11-го этажа. После некоторых финансово-кредитных движений и заявлений о заходе в проект новых собственников и участников, его публичная судьба замерла в 2010 году. С тех пор новостей о проекте не появлялось, а стройплощадка превратилась в мертвую зону.

В начале марта компания Urban Experts & Leslie Jones Architecture сообщила о том, что победила в конкурсе “Киевгорстроя”, предложив лучшую архитектурную идею для многофункционального комплекса на ул. Глыбочицкая, 43. Конкурс, как сообщили в “Киевгорстрое”, был закрытым, как и большинство конкурсов, проводимых компанией. Участие в нем принимало семь архитектурных компаний.

В КГС объяснили победу Urban Experts тем, что их проект, по мнению специалистов “Киевгорстроя”, оказался самым интересным. “Преимущество было дано более профессиональному подходу к разработке концепции, а именно — комфортному проживанию жителей, и интересным решениям уже построенных подпорных стен и всего недостроя”, - сообщил ABCnews вице-президент “Киевгорстроя” Василий Дудурич.

Как сообщил Виталий Бойко, здание будет реконструировано в многофункциональный комплекс с жилыми и коммерческими помещениями. Также, по его словам, Глыбочицкая будет оживлена за счет стрит-ритейла, кафе, ресторанов и урбанизированных зеленых зон, что бы это ни значило.

Некоторые подробности о будущем проекта рассказали непосредственно в “Киевгорстрое”. Например, он будет почти вдвое ниже, чем планировала в свое время Mirax Group, и акцент будет сделан на жилых площадях.

“Тот проект, который ранее был запроектирован Mirax, не будет реализовываться вообще, поскольку такая этажность в данном микрорайоне не нужна совсем. Такой „монстр“ на Подоле Киеву не нужен. На данный момент нашей компанией разработан альтернативный проект. По высотности он будет не более 25-27 этажей, и он будет ниже, чем „Покровский посад“ и однозначно ниже, чем Покровский монастырь”, - сообщил Василий Дудурич. Планируется, что в комплексе будет около 1500 квартир.

Строительные работы, как объяснил Василий Дудурич, начнутся только после получения всех разрешительных документов, включая разрешения на их ведение. Но старт продаж уже запланирован ориентировочно на август-сентябрь текущего года, из чего можно сделать вывод, что к этому времени “Киевгорстрой” рассчитывает вести на площадке какие-то работы.

Вряд ли речь идет о том, что продавать квартиры начнут с традиционной стадии фундамента, ведь на площадке уже есть 11-этажный недострой. Его, как сообщили в “Киевгорстрое”, сносить не будут.

“Это безответственно и не по-хозяйски. Этот объект будет достроен, но в другом формате и с другим наполнением. Над этим работало большое количество архитекторов, были предложены разные интересные решения, как из этого недостроя сделать красивый объект, который будет востребован на рынке”, - объяснил Василий Дудурич.

Правда, с 2008 года, когда строительство было остановлено, объект законсервирован не был, но это не очень повлияло на его состояние. Как сообщил Василий Дудурич, Научно-исследовательский институт строительных конструкций провел обследование недостроя, были выполнены полномасштабные геологические изыскания. “Результаты исследование такие: сооружение находится в удовлетворительном состоянии. Частично есть неудовлетворительные конструкции, которые нам в процессе строительства необходимо будет ликвидировать”, - отчитался топ-менеджер.

Стоимость будущего жилья пока не озвучивается, на сайте застройщика эта информация отсутствует.