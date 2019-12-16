"Київміськбуд" уже приступив до роботи щодо добудови будинків "Укрбуду"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Компанія "Київміськбуд" уже розпочала роботу щодо завершення будівництва житлових будинків компанії "Укрбуд", включаючи об'їзди об'єктів і огляд документації. Проте не варто розраховувати на швидкий результат, заявив під час брифінгу у понеділок голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, передає кореспондент УНН.
"Компанією "Київміськбуд" ухвалено рішення підхопити і дострочити всі об'єкти компанії "Укрбуд" - це не питання будівництва, це питання порятунку більш ніж 13 тис. доль, 13 тис. інвесторів - людей, які на сьогодні вклали кошти в "Укрбуд", - сказав Кушнір.
За його словами, "Київміськбуд" має дуже великий досвід у таких питаннях, завжди виконує свої зобов'язання, незалежно ні від яких змін.
"Попереду у нас дуже велика робота, дуже велика кількість невирішених юридичних, фінансових, технічних питань, які ми будемо вирішувати, не покладаючи рук. Ми це вже почали робити. Протягом трьох днів нашою робочою групою одного і другого підприємства ми робимо об'їзди по об'єктах, ми розглядаємо всю документацію, ми починаємо доводити це все до ладу - робота пішла. Водночас хочу запевнити, що у мене немає чарівної палички, і цей процес - трудомісткий і довгий. Ми не зможемо виконати всі моменти, яких чекають від нас, протягом одного або двох днів. Ця робота триватиме певний час, і ми сподіваємося, що ви побачите результати нашої роботи в найближчому майбутньому", - сказав голова правління компанії.
Кушнір також підкреслив, що йдеться виключно про житлові об'єкти, які були розпочаті "Укрбудом".
Нагадаємо, раніше "Київміськбуд" офіційно заявив про готовність добудувати будинки "Укрбуду".
Як повідомляв УНН, державний концерн "Укрбуд" заявив про зупинку робіт на 26 об'єктах, 25 з яких - житлові будинки. В цілому йдеться про 13 тисяч квартир.