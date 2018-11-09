“Київміськбуд” став партнером дитячого Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Холдингова компанія “Київміськбуд” стала партнером трансляції дитячого Євробачення, яке цього року проходить у Мінську (Білорусія) 25 листопада.
Логотип цьогорічного конкурсу — “Зірка”, що символізує білоруський орнамент із звукових хвиль. Гасло — “#LightUp”, що в перекладі українською означає “Запалюй!”.
Україну представляє 11-річна Даріна Красновецька з піснею “Say Lоve”.
З 6 років Даріна займається музикою і співами. Це не перший великий конкурс, в якому бере участь дівчинка. У 2016 році вона була учасницею проекту “Голос. Діти”, і двічі перемагала у фестивалі “Чорноморські ігри”. Окрім музики, Даріна любить живопис, танці і гру на фортепіано, вона мріє стати популярною співачкою, тому участь у пісенному конкурсі дитячого Євробачення є важливим кроком для досягнення цієї мрії.
“Підтримка юної української співачки — це честь для „Київміськбуду“. Тим більше, враховуючи досить складну фінансову ситуацію, яка передувала участі нашої країни у цьому конкурсі. Тому, коли до нас звернулись з проханням підтримати конкурсантку, звичайно, ми не могли відмовити. Будемо вболівати за Даріну, бажаємо їй не тільки гідно представити Україну на дитячому Євробаченні, а й повернутися додому з перемогою!”, — сказала Віце-президент “Київіміськбуду” Світлана Новохацька.
Українці зможуть подивитися фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 у прямому ефірі на UA:Перший 25 листопада.