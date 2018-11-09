"Киевгорстрой" стал партнером детского Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Холдинговая компания "Киевгорстрой" стала партнером трансляции детского Евровидения, которое в этом году проходит в Минске (Белоруссия) 25 ноября.
Логотип конкурса — “Звезда”, что символизирует белорусский орнамент из звуковых волн. Лозунг — “#LightUp”, что в переводе означает “Зажигай!”.
Украину представляет 11-летняя Дарина Красновецкая с песней “Say Lоve”.
С 6 лет Дарина занимается музыкой и пением. Это не первый крупный конкурс, в котором участвует девочка. В 2016 году она была участницей проекта “Голос. Дети”, и дважды побеждала в фестивале “Черноморские игры”. Кроме музыки, Дарина любит живопись, танцы и игру на фортепиано, она мечтает стать популярной певицей, поэтому участие в песенном конкурсе детского Евровидения является важным шагом для достижения этой мечты.
“Поддержка юной украинской певицы — это честь для „Киевгорстроя“. Тем более, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию, предшествующую участию нашей страны в этом конкурсе. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать конкурсантку, конечно, мы не могли отказать. Будем болеть за Дарину, желаем ей не только достойно представить Украину на детском Евровидении, но и вернуться домой с победой”, — сказала Вице-президент “Киевгорстроя” Светлана Новохацкая.
Украинцы смогут посмотреть финал детского песенного конкурса Евровидение-2018 в прямом эфире на UA: Первый 25 ноября.