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“Київміськбуд” пропонує нежитлові приміщення у Дарницькому районі столиці

“Київміськбуд” пропонує нежитлові приміщення у Дарницькому районі столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. “Київміськбуд” оголошує про продаж нежитлової нерухомості у новому комплексі “Урлівський-1”, що зводиться на перетині вулиць Урлівська, Прип’ятська та Дніпровська набережна у Дарницькому районі Києва.

Сам комплекс складається із семи 26-поверхових будинків, об’єднаних загальною прибудинковою територією.

У стилобатній частині запроектовані нежитлові приміщення різної площі з індивідуальними планувальними рішеннями. Це дає можливість розпочати свій маленький бізнес — відкрити кав’ярню, магазинчик, перукарню. Або реалізувати більш амбітні бізнес-плани — обладнати тренажерний зал, відкрити приватний дитсадочок чи салон краси. Саме такі приміщення стануть запорукою створення комфортної внутрішньої інфраструктури житлового комплексу, яку так цінують жителі новобудов.

Відділ продажу ЖК “Урлівськи-1” розміщується на вул. Причальній, 11. Також отримати консультацію щодо нерухомості від “Київміськбуд” можна у всіх відділах продажу Компанії.

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