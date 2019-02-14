“Київміськбуд” пропонує нежитлові приміщення у Дарницькому районі столиці

Сам комплекс складається із семи 26-поверхових будинків, об’єднаних загальною прибудинковою територією.

У стилобатній частині запроектовані нежитлові приміщення різної площі з індивідуальними планувальними рішеннями. Це дає можливість розпочати свій маленький бізнес — відкрити кав’ярню, магазинчик, перукарню. Або реалізувати більш амбітні бізнес-плани — обладнати тренажерний зал, відкрити приватний дитсадочок чи салон краси. Саме такі приміщення стануть запорукою створення комфортної внутрішньої інфраструктури житлового комплексу, яку так цінують жителі новобудов.

Відділ продажу ЖК “Урлівськи-1” розміщується на вул. Причальній, 11. Також отримати консультацію щодо нерухомості від “Київміськбуд” можна у всіх відділах продажу Компанії.