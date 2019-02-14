"Киевгорстрой" предлагает нежилые помещения в Дарницком районе столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. “Киевгорстрой” объявляет о начале продаж нежилой недвижимости в новом комплексе “Урловский-1”, который возводится на пересечении улиц Урловская, Припятская и Днепровская набережная в Дарницком районе Киева.
Сам комплекс состоит из семи 26-этажных домов, объединенных общей придомовой территорией.
В стилобатной части запроектированы нежилые помещения различной площади с индивидуальными планировочными решениями. Это дает возможность начать свой маленький бизнес — открыть кафе, магазинчик, парикмахерскую. Или реализовать более амбициозные бизнес-планы — оборудовать тренажерный зал, открыть частный детсад или салон красоты. Именно такие помещения станут залогом создания комфортной внутренней инфраструктуры жилого комплекса, которую так ценят жители новостроек.
Отдел продаж ЖК “Урловский-1” находится на ул. Причальной, 11. Также получить консультацию по недвижимости от “Киевгорстрой” можно во всех отделах продаж Компании.