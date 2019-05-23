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“Київміськбуд” показав, як будуються три житлові комплекси

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Тривають роботи по будівництву нових житлових комплексів. У “Київміськбуд” показали хід робіт на трьох новобудовах у Солом’янському, Дарницькому і Голосіївському районі, повідомляє УНН.

У будинку по вулиці Освіти, 14, що у Солом’янському районі столиці, ведуться різнопланові будівельні роботи: проводиться розводка сантехніки й електрики, роботи з внутрішнього оздоблення. Також проводять фасадні й покрівельні роботи. Будинок готують до введення в експлуатацію.

На будівельному майданчику ЖК “Урлівскому-2”, який зводиться у Дарницькому районі Києва, на сьогодні проходить цілий комплекс будівельних робіт.

У будинку № 1 виконано повністю фундаментну подушку ростверка, проводяться роботи з гідроізоляції фундаменту й облаштуванню вертикальних елементів цокольного поверху. У будинку № 2 продовжується облаштування пальового поля. У будинку № 3 проводяться роботи по спорудженню каркаса житлового будинку. Зараз облаштовують елементи 1-го поверху. У будинку № 4 виконують роботи з облаштування плити перекриття цокольного поверху.

На об’єкті ЖК “Абрикосовий”, що у Голосіївському районі, на сьогодні виконуються роботи з облаштування пальового поля.

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