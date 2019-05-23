"Киевгорстрой" показал, как строятся три жилых комплекса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Продолжаются работы по строительству новых жилых комплексов. В "Киевгорстрой" показали ход работ на трех новостройках в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районе, сообщает УНН.
В доме по улице Просвещения, 14, что в Соломенском районе столицы, ведутся разноплановые строительные работы: проводится разводка сантехники и электрики, работы по внутренней отделке. Также проводят фасадные и кровельные работы. Дом готовят к вводу в эксплуатацию.
На строительной площадке ЖК “Урловскому-2”, который возводится в Дарницком районе Киева, на сегодня проходит целый комплекс строительных работ.
В доме № 1 выполнено полностью фундаментную подушку ростверка, проводятся работы по гидроизоляции фундамента и устройству вертикальных элементов цокольного этажа. В доме № 2 продолжается обустройство свайного поля. В доме № 3 проводятся работы по сооружению каркаса жилого дома. Сейчас обустраивают элементы 1-го этажа. В доме № 4 выполняют работы по устройству плиты перекрытия цокольного этажа.
На объекте ЖК “Абрикосовый”, что в Голосеевском районе, на сегодня выполняются работы по устройству свайного поля.