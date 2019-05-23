"Киевгорстрой" показал, как строятся три жилых комплекса

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 9702 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 34640 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 54680 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70603 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118749 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110653 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137088 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144513 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130074 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130150 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Киевгорстрой" показал, как строятся три жилых комплекса

"Киевгорстрой" показал, как строятся три жилых комплекса

Киев  •  УНН

 • 13837 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Продолжаются работы по строительству новых жилых комплексов. В "Киевгорстрой" показали ход работ на трех новостройках в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районе, сообщает УНН.

В доме по улице Просвещения, 14, что в Соломенском районе столицы, ведутся разноплановые строительные работы: проводится разводка сантехники и электрики, работы по внутренней отделке. Также проводят фасадные и кровельные работы. Дом готовят к вводу в эксплуатацию.

На строительной площадке ЖК “Урловскому-2”, который возводится в Дарницком районе Киева, на сегодня проходит целый комплекс строительных работ.

В доме № 1 выполнено полностью фундаментную подушку ростверка, проводятся работы по гидроизоляции фундамента и устройству вертикальных элементов цокольного этажа. В доме № 2 продолжается обустройство свайного поля. В доме № 3 проводятся работы по сооружению каркаса жилого дома. Сейчас обустраивают элементы 1-го этажа. В доме № 4 выполняют работы по устройству плиты перекрытия цокольного этажа.

На объекте ЖК “Абрикосовый”, что в Голосеевском районе, на сегодня выполняются работы по устройству свайного поля.

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