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“Київміськбуд” надає знижки на паркінги

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У “Київміськбуді” діють знижки до −15% вартості на більшість машиномісць. Про це УНН повідомив з посиланням на прес-службу холдингу.

“Дуже багато людей обрали саме такий спосіб інвестицій в тому числі для збереження грошей , а також для того, щоб автомобіль був у безпеці. В абсолютній більшості об’єктів ми будуємо паркінги , це і необхідність, і вимога, щоб люди могли комфортно проживати та не турбуватись про збереження своїх автівок”, — зазначив фахівець відділу продажу ПАТ “ХК “Київміськбуд” Дмитро Міндалін.

Усі паркінги “Київміськбуду” оснащені новітньою підлогою з антиковзаючим покриттям. Система безпеки дозволяє входити до приміщення лише власникам машиномісць, що забезпечує високий рівень захисту.

За подробицями щодо того, як купити паркінг на найбільш вигідних умовах, звертайтесь до відділу продажу.

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