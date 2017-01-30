"Киевгорстрой" предоставляет скидки на паркинги

"Очень много людей выбрали именно такой способ инвестиций в том числе для сохранения денег, а также для того, чтобы автомобиль был в безопасности. В абсолютном большинстве объектов мы строим паркинги, это и необходимость, и требование, чтобы люди могли комфортно проживать и не беспокоиться о сохранности своих автомобилей", - отметил специалист отдела продаж ПАО "ХК "Киевгорстрой" Дмитрий Миндалин.

Все паркинги "Киевгорстроя" оснащены новейшим полом с антискользящим покрытием. Система безопасности позволяет входить в помещение только владельцам машиномест, что обеспечивает высокий уровень защиты.

За подробностями о том, как купить паркинг на наиболее выгодных условиях, обращайтесь в отдел продаж.