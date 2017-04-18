“Київміськбуд” надає 10% знижку на квартири у ЖК на Каховській
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. “Київміськбуд” оголошує знижки на квартири у житловому комплексі по вул. Каховській, 60. Про це УНН повідомили у прес-службі ПАТ "ХК "Київміськбуд".
“Омріяна квартира у затишному районі столиці, звідки до центру усього-на-всього 10 хвилин, а станція метро у зоні пішохідної доступності, стає ще реальнішою!
Придбати заповітне житло на 10% дешевше можна за умови оплати його повної вартості. 5%-ва знижка діє, якщо покупець сплачує 50% вартості квартири”, — йдеться у повідомленні.
Як розповіли у холдингу, на будівельному майданчику тривають активні роботи, аби вже наприкінці 2018 року перший будинок був введений в експлуатацію.
В цілому житловий комплекс складатиметься із чотирьох односекційних та одного восьмисекційного будинку. На перших поверхах розташовуватимуться комерційні приміщення та, в деяких секціях, трансформаторні підстанції. Проект також передбачає зведення підземного паркінга та дитячого дошкільного закладу. Територія житлового простору комплексу буде обладнана тіньовими навісами, бесідками, парковими ліхтарями, лавами, квітниками.
Поряд із будівельним майданчиком працює відділ продажу, де кожен бажаючий може не лише проконсультуватись щодо купівлі нерухомості, а й оглянути макет ЖК та на власні очі переконатись у активності зведення новобудов.