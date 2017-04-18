“Киевгорстрой” предоставляет 10% скидку на квартиры в ЖК на Каховской

"Уютная квартира в тихом районе столицы, откуда до центра всего-навсего 10 минут, а станция метро в зоне пешеходной доступности, становится еще более реальной! Купить заветное жилье на 10% дешевле можно при условии оплаты его полной стоимости. 5%-ная скидка действует, если покупатель оплачивает 50% стоимости квартиры", - говорится в сообщении.

Как сообщили в холдинге, на строительной площадке продолжаются активные работы, чтобы уже в конце 2018 года первый дом был введен в эксплуатацию.

В целом жилой комплекс будет состоять из четырех односекционных и одного восьмисекционного дома. На первых этажах будут располагаться коммерческие помещения и, в некоторых секциях, трансформаторные подстанции. Проект также предусматривает строительство подземного паркинга и детского дошкольного учреждения. Территория жилого пространства комплекса будет оборудована теневыми навесами, беседками, парковыми фонарями, скамейками, цветниками.

Рядом со строительной площадкой работает отдел продаж, где каждый желающий может не только проконсультироваться относительно покупки недвижимости, но и осмотреть макет ЖК и лично убедиться в активности возведения новостроек.