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“Київміськбуд” на один день запровадив особливу знижку

“Київміськбуд” на один день запровадив особливу знижку

Київ • УНН

 • 6422 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. ПАТ “ХК “Київміськбуд” до Дня Тетяни запровадив особливу знижку. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.

“Тільки 25 січня всім інвесторам на ім’я Тетяна, хто сьогодні обере нерухомість та оформить заявку на купівлю житла, „Київміськбуд“ дарує додаткову знижку у 5% до існуючих умов”, — повідомили у холдингу.

Як пояснили у прес-службі, обрати квартиру можна у всіх об’єктах будівництва компанії. Щоб отримати знижку, інвестор повинен особисто приїхати у будь-який із наших відділів продажу та надати для підтвердження відповідні документи (паспорт та код). Термін дії акції — 25 січня до 18:00.

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