"Киевгорстрой" на один день ввел особую скидку

"Только 25 января всем инвесторам по имени Татьяна, кто сегодня выбирает недвижимость и оформить заявку на покупку жилья, "Киевгорстрой" дарит дополнительную скидку в 5% к существующим условиям", - сообщили в холдинге.

Как пояснили в пресс-службе, выбрать квартиру можно во всех объектах строительства компании. Чтобы получить скидку, инвестор должен лично приехать в любой из наших отделов продаж и предоставить для подтверждения соответствующие документы (паспорт и код). Срок действия акции - 25 января по 18:00.