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"Київміськбуд" дарує чверть квартири у "Manhattan city"

Київ • УНН

 • 8741 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. До новорічних свят у “Київміськбуді” стартувала спеціальна пропозиція на купівлю нерухомості у комплексі “Manhattan city”, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.

Додаткова знижка у розмірі 5% додається до вже існуючих 20% за умови повної оплати вартості квартири. Таким чином, можна отримати четверту частину квадратних метрів у подарунок. Акція діятиме до 31 грудня 2017 року.

ЖК “Manhattan city” - це унікальний проект від “Київміськбуду” з так званими “плаваючими” фасадами. Ілюзія руху буде створюватися завдяки новітнім конструкціям та спеціальному освітленню. Планування квартир у комплексі задовільнить найвибагливішого покупця — у новобудові не буде жодної однакової квартири.

Панорамні вікна відкриватимуть мешканцям комплексу види на центральну частину столиці. Всередині комплексу “Manhattan city” передбачено високий рівень безпеки та комфорту. А різноманітні планування квартир дадуть максимальний простір для здійснення найсміливіших мрій у пошуках ідеального житла.

Всі три будинки до 5 поверху об’єднає стилобат, на даху якого запроектовані зони відпочинку і унікальний дитячий майданчик.

У житловому комплексі також буде паркінг та комерційні приміщення, в яких буде розміщений фітнес-клуб із басейном, дитячий центр розваг і розвитку, магазини, бутіки.

Варто зазначити, що новий житловий комплекс “Manhattan city” завойовує все більше позицій у рейтингах різноманітних видань. Так нещодавно проект було визнано журналом “Кореспондент” одним із найбільш перспективних житлових комплексів. Крім того, він увійшов у ТОП-5 найбільш концептуальних та комфортабельних житлових комплексів столиці за визнанням ділового журналу “Бізнес”.

Більш детальну інформацію щодо купівлі нерухомості у “Manhattan city” можна отримати у відділі продажу, що розташований на перетині проспекту Перемоги і вул.Борщагівської. А також — у центральному відділ продажу “Київміськбуду”. Довідки за телефоном: (044) 280-90-11.

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