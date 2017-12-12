"Киевгорстрой" дарит четверть квартиры в "Manhattan city"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98182 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101842 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102198 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116268 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103286 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105790 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112678 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117230 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134783 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
"Киевгорстрой" дарит четверть квартиры в "Manhattan city"

"Киевгорстрой" дарит четверть квартиры в "Manhattan city"

Киев  •  УНН

 • 8741 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. К новогодним праздникам в "Киевгорстрое" стартовало специальное предложение на покупку недвижимости в комплексе "Manhattan city", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Дополнительная скидка в размере 5% добавляется к уже существующим 20% при условии полной оплаты стоимости квартиры. Таким образом, можно получить четвертую часть квадратных метров в подарок. Акция будет действовать до 31 декабря 2017 года.

ЖК "Manhattan city" - это уникальный проект от "Киевгорстроя" с так называемыми "плавающими" фасадами. Иллюзия движения будет создаваться благодаря новейшим конструкциям и специальному освещению. Планировки квартир в комплексе удовлетворят самого требовательного покупателя - в новостройке не будет ни одной одинаковой квартиры.

Панорамные окна будут открывать жителям комплекса виды на центральную часть столицы. Внутри комплекса "Manhattan city" предусмотрен высокий уровень безопасности и комфорта. А разнообразные планировки квартир дадут максимальное пространство для осуществления самых смелых мечтаний в поисках идеального жилья.

Все три дома до 5 этажа объединит стилобат, на крыше которого запроектированы зоны отдыха и уникальная детская площадка.

В жилом комплексе также будет паркинг и коммерческие помещения, в которых будет размещен фитнес-клуб с бассейном, детский центр развлечений и развития, магазины, бутики.

Стоит отметить, что новый жилой комплекс "Manhattan city" завоевывает все больше позиций в рейтингах различных изданий. Так недавно проект был признан журналом "Корреспондент" одним из самых перспективных жилых комплексов. Кроме того, он вошел в ТОП-5 самых концептуальных и комфортабельных жилых комплексов столицы по признанию делового журнала "Бизнес".

Более подробную информацию по покупке недвижимости в "Manhattan city" можно получить в отделе продаж, который расположен на пересечении проспекта Победы и ул.Борщаговской. А также - в центральном отдел продаж "Киевгорстроя". Справки по телефону: (044) 280-90-11.

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