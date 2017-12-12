"Киевгорстрой" дарит четверть квартиры в "Manhattan city"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. К новогодним праздникам в "Киевгорстрое" стартовало специальное предложение на покупку недвижимости в комплексе "Manhattan city", передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Дополнительная скидка в размере 5% добавляется к уже существующим 20% при условии полной оплаты стоимости квартиры. Таким образом, можно получить четвертую часть квадратных метров в подарок. Акция будет действовать до 31 декабря 2017 года.
ЖК "Manhattan city" - это уникальный проект от "Киевгорстроя" с так называемыми "плавающими" фасадами. Иллюзия движения будет создаваться благодаря новейшим конструкциям и специальному освещению. Планировки квартир в комплексе удовлетворят самого требовательного покупателя - в новостройке не будет ни одной одинаковой квартиры.
Панорамные окна будут открывать жителям комплекса виды на центральную часть столицы. Внутри комплекса "Manhattan city" предусмотрен высокий уровень безопасности и комфорта. А разнообразные планировки квартир дадут максимальное пространство для осуществления самых смелых мечтаний в поисках идеального жилья.
Все три дома до 5 этажа объединит стилобат, на крыше которого запроектированы зоны отдыха и уникальная детская площадка.
В жилом комплексе также будет паркинг и коммерческие помещения, в которых будет размещен фитнес-клуб с бассейном, детский центр развлечений и развития, магазины, бутики.
Стоит отметить, что новый жилой комплекс "Manhattan city" завоевывает все больше позиций в рейтингах различных изданий. Так недавно проект был признан журналом "Корреспондент" одним из самых перспективных жилых комплексов. Кроме того, он вошел в ТОП-5 самых концептуальных и комфортабельных жилых комплексов столицы по признанию делового журнала "Бизнес".
Более подробную информацию по покупке недвижимости в "Manhattan city" можно получить в отделе продаж, который расположен на пересечении проспекта Победы и ул.Борщаговской. А также - в центральном отдел продаж "Киевгорстроя". Справки по телефону: