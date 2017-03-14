"Київавтодор" повідомив, які мости та шляхопроводи столиці потребують капремонту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Два мости-метро та кілька шляхопроводів потребують капітального ремонту або ж реконструкції у першу чергу, адже перебувають в обмежено працездатному технічному стані (стан 4). Про це УНН повідомили у комунальній корпорації “Київавтодор” у відповідь на запит.
У відповіді йдеться, що до об’єктів, що потребують капітального ремонту та реконструкції, віднесені:
Міст-метро через Русанівську протоку (комплексне обстеження проводилось у 2011 році);
Міст-метро через Дніпро (виконуються роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт; комплексне обстеження споруди проводилось 2015-2016 рр.);
Шляхопровід на перетині вул. О.Теліги з вул. Кирилівською (вул.Фрунзе) (виготовлена проектно-кошторисна документація, об’єкт знаходиться в експертизі; експертиза об’єкту проводилась у 2016 році);
Шляхопровід на перетині проспекту Комарова та бульвару В.Гавела (бульвару І.Лепсе) (виготовлена проектно-кошторисна документація, отримано позитивний висновок, готується завдання про проведення відкритих торгів на капітальний ремонт; обстеження проводилось у 2016 році);
Естакада біля станції метро “Шулявська” (об’єкт реконструкції, згідно з розпорядженням КМДА від 14.11.2007 р. №1456 замовником реконструкції визначена Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд в м.Києві; комплексне обстеження об’єкту проводилось у 2013 році);
Шляхопровід через залізничні колії біля станції Ліски по вул. Алма-Атинській (виготовлена проектно-кошторисна документація, об’єкт знаходиться в експертизі);
Одеський шляхопровід (в 2016 році розпочався капітальний ремонт; орієнтовний термін завершення — 01.09.17 р.);
Шляхопровід на перетині проспекту Науки з магістраллю безперервного руху (в 2016 році розпочався капітальний ремонт; орієнтовний термін закінчення — 01.09.17 р.);
Капітальний ремонт автодорожньої частини розв’язки на перетині проспекту Л.Курбаса та вул. Г.Юри (3 шляхопроводи у вкладі розв’язки (виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивний висновок, готується завдання про проведення відкритих торгів на капітальний ремонт).
Нагадаємо, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст.
У КМДА обрали три варіанти реконструкції Шулявського мосту.