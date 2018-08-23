Київ звернувся до Кабміну, щоб повернути гарячу воду киянам

“29 серпня очікуємо чергове засідання Кабінету Міністрів України. На ньому необхідно розглянути внесення змін до постанови КМУ №110, що стосується надання субвенції із державного бюджету на погашення різниці у тарифах. Нагадаю, що критична ситуація із енергопостачанням Києва виникла через неврегульованість питання заборгованості “Київенерго” перед НАК “Нафтогаз”. Державні зобов’язання складають близько 730 млн грн. Їх виконання у результаті дасть змогу вирішувати питання списання штрафних санкцій. Лише за таких умов ми можемо врегулювати питання укладення угоди із “Нафтогазом”, — зауважив він.