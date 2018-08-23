Киев обратился в Кабмин, чтобы вернуть горячую воду киевлянам

"29 августа ожидаем очередное заседание Кабинета Министров Украины. На нем необходимо рассмотреть внесение изменений в постановление КМУ №110, касающийся предоставления субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах. Напомню, что критическая ситуация с энергоснабжением Киева возникла из-за неурегулированности вопроса задолженности "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз". Государственные обязательства составляют около 730 млн грн. Их выполнение в результате позволит решать вопросы списания штрафных санкций. Только при таких условиях мы можем урегулировать вопрос заключения соглашения с "Нафтогазом", - отметил он.