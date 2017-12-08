Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У п’ятницю ввечері у столиці спостерігаються ускладнення руху транспорту, найбільші затори – в центрі Києва, передає кореспондент УНН з посиланням на Google Maps.
Зокрема, станом на 18:20, на вулиці Хрещатик, Велика Житомирська, частині вулиці Б.Хмельницького, бульварі Т. Шевченка, Лесі Українки, у районі метро “Площа Льва Толстого”, на Набережному шосе та частині Броварського проспекту у районі метро “Чернігівська” рух транспорту уповільнений заторами.
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Також ускладнення спостерігаються на шляху орієнтовно від метро “Берестейська” до метро “Житомирська” у бік виїзду з Києва, а також на вулиці О.Довженка, О.Теліги, на частині вулиці Стеценка та проспекті С.Бандери.
Нагадаємо, через затори головну новорічну ялинку впустили у Київ не раніше півночі.