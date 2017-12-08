Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В пятницу вечером в столице наблюдаются осложнения движения транспорта, самые большие пробки - в центре Киева, передает корреспондент УНН со ссылкой на Google Maps.
В частности, по состоянию на 18:20, на улице Крещатик, Большая Житомирская, части улицы Б.Хмельницкого, бульваре Т.Шевченко, Леси Украинки, в районе метро "Площадь Льва Толстого", на Набережном шоссе и части Броварского проспекта в районе метро "Черниговская" движение транспорта замедленно пробками.
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Также осложнения наблюдаются на пути ориентировочно от метро "Берестейская" до метро "Житомирская" в сторону выезда из Киева, а также на улице Довженко, Телиги, на части улицы Стеценко и проспекте Бандеры.
Напомним, из-за пробок главную новогоднюю елку пустили в Киев не раньше полуночи.