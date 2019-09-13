Київ зупинився у гігантських заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На дорогах Києва, зокрема у центрі столиці, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається на бульварі Тараса Шевченка та проспекті Перемоги, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Саксаганського, Льва Толстого, Басейній, Михайла Грушевського, Нижній Вал, на Набережному шосе, а також на вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.
На лівому березі значне ускладнення руху спостерігається на проспекті Миколи Бажана, вулицях Центральній, Здолбунівській, бульварі Перова, проспекті Генерала Ватутіна, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе.
На Південному мосту затори утворилися в обидві сторони. На мосту Метро затори спостерігаються у бік лівого берега. На Дарницькому, Північному та мосту Патона мажна проїхати вільно.
Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується поступове зниження температури повітря.