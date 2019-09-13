Киев остановился в гигантских пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На дорогах Киева, в частности в центре столицы, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается на бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Саксаганского, Льва Толстого, Бассейной, Михаила Грушевского, Нижний Вал, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.
На левом берегу значительное затруднение движения наблюдается на проспекте Николая Бажана, улицах Центральной Здолбуновской, бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе.
На Южном мосту пробки образовались в обе стороны. На мосту Метро пробки наблюдаются в сторону левого берега. На Дарницком, Северном и мосту Патона мажна проехать свободно.
Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха.