Київ зранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах проспект Перемоги та Повітрофлотський проспект. Значне ускладнення руху на вулиці Льва Толстого та бульварі Лесі Українки.
Також рух ускладнено на вулицях Набережно-Рибальській та Набережно-Хрещатицькій. На лівому березі затори на Русанівці, Дарницькому шосе та на проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах - Патона, Дарницькому та Північному - ускладнено у напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 20 вересня, місцями очікується невеликий дощ, температура повітря вдень - до 19 градусів тепла.