Київ знову зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Києві, 29 грудня 2017 року, за станом на 14.00, рівень заторів досяг позначки в 8 балів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, за даними сервісу "Google Maps", традиційно повільно рухаються автомобілі поблизу станцій метро "Театральна", "Льва Толстого", "Університет", "Хрещатик", "Майдан Незалежності" і "Палац спорту". Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях. Крім того, затор утворився на проспекті Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони), на вулиці Олени Теліги та Степана Бандери в бік Петрівки (ДТП), Повітрофлотському проспекту в сторону ЖД-вокзалу.
Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал і в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова. Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського від Совських ставків і до Севастопольської площі (ДТП), і на вулиці В'ячеслава Чорновола (в обидві сторони). Ускладнено рух на бульварах Дружби Народів (в сторону Печерського шляхопроводу) і Лесі Українки (в обидві сторони), а також на Набережному шосе від мосту Метро і до Поштової площі.
Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі (від Теремків і до Жулян в обидві сторони) і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська.
На даний момент рух ускладнений на Південному мосту.