Киев снова остановился в пробках

Так, согласно данным сервиса “Google Maps”, традиционно медленно движутся автомобили в районе станций метро “Театральная”, “Льва Толстого”, “Университет”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности” и “Дворец спорта”. Кроме того, имеются проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах. Кроме того, пробка образовалась на проспектах Победы (от центра и цирка в обе стороны), на улице Елены Телиги и Степана Бандеры в сторону Петровки (ДТП), Воздухофлотском проспекте в сторону ЖД-вокзала.

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая. Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского от Совских прудов и до Севастопольской площади (ДТП), и на улице Вячеслава Черновола (в обе стороны). Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов (в сторону Печерского путепровода) и Леси Украинки (в обе стороны), а также на Набережном шоссе от моста Метро и до Почтовой площади.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода, на улице Саксаганского и Дарницкой площади (и близлежащих улицах). Кроме того, имеются проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и до Жулян в обе стороны) и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская.

На данный момент движение затруднено на Южном мосту.