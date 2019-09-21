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Київ зайняв 13 місце у світовому рейтингу заторів

Київ зайняв 13 місце у світовому рейтингу заторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Київ зайняв 13 місце у рейтингу найбільших заторів у різних країнах світу за 2018 рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на щорічний рейтинг Traffic Index.

У Києві найвищий середньодобовий показник заторів зафіксували 1 березня 2018 року, а найлегше за все киянам було їздити 8 квітня 2018 року.

Нагадаємо, що через негоду 1 березня 2018 року весь Київ стояв у заторах, рівень яких оцінили в 9 балів. У той день місто замело снігом.

Перше місце в рейтингу Traffic Index 2018 зайняв Мумбаї (Індія), до десятки також потрапили: Богота (Колумбія), Ліма (Перу), Нью-Делі (Індія), Московська область (РФ), Стамбул (Туреччина), Джакарта (Індонезія), Бангкок (Таїланд), Мехіко (Мексика).

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