Киев занял 13 место в мировом рейтинге пробок

В Киеве самый высокий среднесуточный показатель пробок зафиксировали 1 марта 2018 года, а легче всего киевлянам было ездить 8 апреля 2018 года.

Напомним, что из-за непогоды 1 марта 2018 года весь Киев стоял в пробках, уровень которых оценили в 9 баллов. В тот день город замело снегом.

Первое место в рейтинге Traffic Index 2018 занял Мумбаи (Индия), в десятку также попали: Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Московская область (РФ), Стамбул (Турция), Джакарта (Индонезия) , Бангкок (Таиланд), Мехико (Мексика).