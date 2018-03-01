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Через негоду весь Київ стоїть у заторах в 9 балів

Через негоду весь Київ стоїть у заторах в 9 балів

Київ • УНН

 • 14067 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Через негоду весь Київ стоїть у заторах в 9 балів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сервісу Google-карти.

Так, рух ускладнений в центральній частині Києва, в району станцій метро "Дружби народів", "Либідська", "Палац Україна", "Олімпійська", "Університет", "Театральна", "Золоті ворота", "Кловська", "Майдан незалежності", "Хрещатик", "Контрактова площа, "Поштова площа" та інші.

Також рух ускладнений на Кільцевій дорозі та під'їздах до Києва.

Також затори спостерігаються на мосту Патона, Московському мосту, в районі Дарницької площі, на Броварському та Бориспільському шосе.

Нагадаємо, в столиці Україні наразі випало 20 см снігу.

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