Из-за непогоды весь Киев стоит в пробках в 9 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за непогоды весь Киев стоит в пробках в 9 баллов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сервиса Google-карты.
Так, движение затруднено в центральной части Киева, в районе станций метро "Дружбы народов", "Лыбидская", "Дворец Украина", "Олимпийская", "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан независимости", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и другие.
Также движение затруднено на Кольцевой дороге и подъездах к Киеву.
Также пробки наблюдаются на мосту Патона, Московском мосту, в районе Дарницкой площади, на Броварском и Бориспольском шоссе.
Напомним, в столице Украины выпало 20 см снега.