Київ закликав представників ОРДО забезпечити безпеку ремонтним бригадам в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Представники ОРДО зобов'язані забезпечити безпечні умови роботи для ремонтних бригад ДСНС в районі Авдіївки. Таке рішення ухвалила тристороння контактна група у Мінську, написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер, передає УНН.
"Представники ОРДО зобов'язані забезпечити безпечні умови роботи для ремонтних бригад, які відновлять водо-, газо - та електропостачання в районі Авдіївки. Місто знаходиться на межі гуманітарної та техногенної катастрофи, вся відповідальність за такий розвиток подій ляже на представників ОРДО",- написала Д.Оліфер.
За її словами, під час переговорів українська сторона наголосила, що Меморандум від 19 вересня 2014 роки є найважливішою складовою блоку питань з безпеки.
"Повне і стійке припинення вогню, виведення всіх іноземних військових формувань і важких видів озброєнь з території України, кордон - такі передумови для проведення виборів на Донбасі",- уточнила Д.Оліфер.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці.
Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.
Поліція повідомила про одного загиблого і сім поранених з початку загострення в Авдіївці.