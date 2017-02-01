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Киев призвал представителей ОРДО обеспечить безопасность ремонтным бригадам в Авдеевке

Киев призвал представителей ОРДО обеспечить безопасность ремонтным бригадам в Авдеевке

Киев • УНН

 • 9417 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад ГосЧС в районе Авдеевки. Такое решение приняла трехсторонняя контактная группа в Минске, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер, передает УНН.

"Представители ОРДО обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо- и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за такое развитие событий ляжет на представителей ОРДО", - написала Д.Олифер.

По ее словам, во время переговоров украинская сторона подчеркнула, что Меморандум от 19 сентября 2014 года является важнейшей составляющей блока вопросов по безопасности.

"Полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных военных формирований и тяжелых видов вооружений с территории Украины, граница - такие предпосылки для проведения выборов на Донбассе", - уточнила Д.Олифер.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ, НАТО. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

Полиция сообщила об одном погибшем и семи раненых с начала обострения в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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