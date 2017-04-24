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Київ виділив півмільйона гривень на підготовку столичних волонтерів до Євробачення-2017

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Місто виділило близько 500 тисяч гривень на підготовку 250 київських волонтерів, котрі допомагатимуть гостям пісенного конкурсу “Євробачення”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

“Місто виділило близько 500 тисяч гривень на підготовку 250 київських волонтерів, котрі допомагатимуть гостям пісенного конкурсу "Євробачення". Протягом 2-х тижнів, із 30 квітня до 14 травня, спеціально відібрані молоді люди, що пройшли професійну підготовку та володіють іноземними мовами, надаватимуть інформаційну та іншу підтримку на всіх розважальних зонах, основних площах, центральних станціях метро гостям Києва", — повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

За її словами, у березні було здійснено відбір волонтерів, а з 12 квітня протягом двох тижнів вони вдосконалюють свої комунікаційні навички та знання іноземних мов, вивчають домедичну допомогу та підвищують рівень орієнтування в місті.

“Підготовка волонтерів проходить за програмою, запропонованою міжнародною організацією, що готувала волонтерів до Лондонської олімпіади, та забезпеченні усім необхідним, аби вони могли сприяти створенню неймовірної атмосфери пісенного конкурсу, яка вже скоро наповнить столицю”, — зазначила Г.Старостенко.

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