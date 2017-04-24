Киев выделил полмиллиона гривен на подготовку столичных волонтеров к Евровидению-2017

"Город выделил около 500 000 гривен на подготовку 250 киевских волонтеров, которые будут помогать гостям песенного конкурса "Евровидение". В течение 2-х недель, с 30 апреля до 14 мая, специально отобранные молодые люди, прошедшие профессиональную подготовку и владеющие иностранными языками, будут оказывать информационную и иную поддержку на всех развлекательных зонах, основных площадях, центральных станциях метро гостям Киева", - сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко.

По ее словам, в марте было осуществлено отбор волонтеров, а с 12 апреля в течение двух недель они совершенствуют свои коммуникационные навыки и знания иностранных языков, изучают домедицинскую помощь и повышают уровень ориентирования в городе.

"Подготовка волонтеров проходит по программе, предложенной международной организацией, которая готовила волонтеров к Лондонской олимпиаде, и обеспечении всем необходимым, чтобы они могли способствовать созданию невероятной атмосферы песенного конкурса, который уже скоро наполнит столицу", - отметила А.Старостенко.

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