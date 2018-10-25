Київ та Одеська область стали лідерами за обсягами виконаних будівельних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З початку року у столиці та Одеській області виконано найбільше будівельних робіт. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статики України.
Лідерами за обсягами виконання будівельних робіт стали Київ (19,6 млрд грн), Одеська область (10,5 млрд грн), Дніпропетровська область (8,5 млрд грн), Харківська область (8,3 млрд грн).
Лідери за темпами зростання - Хмельницька (135,9%), Донецька (130,8%), Одеська (130,1%) та Івано-Франківська (127,2%) області.
Загалом за 9 місяців цього року підприємства вже виконали будівельні роботи майже на 87 млрд грн.
Нагадаємо, будівельна галузь вважається драйвером економіки, однак в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. Водночас експерти вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема глава правління - президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.
"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва в ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні лише 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.
Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Для цього, як вважає Ігор Кушнір, необхідно зробити кілька важливих кроків.
"По-перше, "обнулити" декларації. По-друге, зміцнити іпотеку. По-третє, забезпечити нормальний дохід. Для іноземних вкладень - спростити паперову тяганину і кількість процедур, дати розуміння повернення прибутку", – зазначив очільник "Київміськбуду" і додав, що у підсумку країна не лише отримає вирішення житлової проблеми і зниження пов’язаної з цим напруги серед населення, а й попит на продукцію більшості галузей промисловості, підвищення рівня зайнятості, наповнений бюджет і стабільно зростаючу економіку.