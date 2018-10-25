Киев и Одесская область стали лидерами по объемам выполненных строительных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С начала года в столице и Одесской области выполнено больше всего строительных работ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статики Украины.
Лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Киев (19,6 млрд грн), Одесская область (10,5 млрд грн), Днепропетровская область (8,5 млрд грн), Харьковская область (8,3 млрд грн).
Лидеры по темпам роста - Хмельницкая (135,9%), Донецкая (130,8%), Одесская (130,1%) и Ивано-Франковска (127,2%) области.
Всего за 9 месяцев этого года предприятия уже выполнили строительные работы почти на 87 млрд грн.
Напомним, строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. В то же время эксперты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.
"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.
Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Для этого, как считает Игорь Кушнир, необходимо сделать несколько важных шагов.
"Во-первых, "обнулить" декларации. Во-вторых, укрепить ипотеку. В-третьих, обеспечить нормальный доход. Для иностранных вложений - упростить бумажную волокиту и количество процедур, дать понимание возврата прибыли", - отметил глава "Киевгорстроя" и добавил, что в итоге страна не только получит решение жилищной проблемы и снижение связанной с этим напряжения среди населения, но и спрос на продукцию большинства отраслей промышленности, повышение уровня занятости, наполненный бюджет и стабильно растущую экономику.