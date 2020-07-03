Київ та Анкара мають політичну волю завершити роботу над угодою про ЗВТ цього року - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Україна та Туреччина мають чітку політичну волю довести роботу над Угодою про зону вільної торгівлі між країнами до підписання цього року. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції за результатами Восьмого засідання українсько-турецької Спільної групи стратегічного планування, передає кореспондент УНН.
“Ми дійсно налаштовані провести чергове засідання Стратегічної ради наших президентів цього року і хочемо наповнити її максимальним змістом. Безумовно, Угода про вільну торгівлю є однією з таких задач, яка має бути вже освячена нашими лідерами”, — сказав Кулеба.
За його словами, переговори наразі тривають між експертами на рівні торгівельних представників міністерств економіки та торгівлі.
“Наразі ми очікуємо на певний позиційний документ від турецької сторони, щоб продовжити наші консультації та рухатися вперед. Але, я хочу наголосити дуже чітко, що і в Києві, і в Анкарі є чітка політична воля нарешті довести цей процес до результату, який збалансує інтереси української і турецької економіки та дозволить обом країнам суттєво виграти від зони вільної торгівлі”, — розповів міністр.
Кулеба наголосив, що Україна повністю поділяє озвучену президентом Ердоганом мету довести товарообіг між Україною й Туреччиною до 10 млрд доларів.
Як повідомлялося, після того, як Україна та Туреччина підпишуть угоду про зону вільної торгівлі, торговий обіг Турецької Республіки може сягнути 10 млрд дол.
Нагадаємо, глави МЗС України та Туреччини обговорили проекти у військово-технічній сфері.